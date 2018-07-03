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سهم "دريك آند سكل" يهوي بـ10% وسط تداول 75 مليون درهم

المصدر: العربية.نت
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محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول للأوراق المالية يتحدث عن أبرز التطورات في أسواق الإمارات.

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