سهم "دريك آند سكل" يهوي بـ10% وسط تداول 75 مليون درهم آخر تحديث: الثلاثاء 19 شوال 1439 هـ - 03 يوليو 2018 KSA 14:13 - GMT 11:13 تارخ النشر: الثلاثاء 19 شوال 1439 هـ - 03 يوليو 2018 KSA 14:08 - GMT 11:08 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك سهم "دريك آند سكل" يهوي بـ10% وسط تداول 75 مليون درهم PDF اطبع حجم الخط محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول للأوراق المالية يتحدث عن أبرز التطورات في أسواق الإمارات.