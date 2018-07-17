هيئة السوق توقف سهم "القلعة" بعد ارتفاعات قوية آخر تحديث: الثلاثاء 4 ذو القعدة 1439 هـ - 17 يوليو 2018 KSA 14:12 - GMT 11:12 تارخ النشر: الثلاثاء 4 ذو القعدة 1439 هـ - 17 يوليو 2018 KSA 13:53 - GMT 10:53 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هيئة السوق توقف سهم "القلعة" بعد ارتفاعات قوية PDF اطبع حجم الخط رانيا يعقوب رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية تشير إلى تراجع المؤشرات المصرية مع ضغوط على الأسهم المالية.