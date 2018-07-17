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هيئة السوق توقف سهم "القلعة" بعد ارتفاعات قوية

المصدر: العربية.نت
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رانيا يعقوب رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية تشير إلى تراجع المؤشرات المصرية مع ضغوط على الأسهم المالية.

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