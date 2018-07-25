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ترمب: من الأنسب إزالة كل القيود على التجارة

المصدر: العربية.نت
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مراسلة العربية كارينا كامل تشير إلى أن الرئيس ترمب يلتقي رئيس المفوضية الأوروبية يونكر في واشنطن لمناقشة ملفات التجارة.

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