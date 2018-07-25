ترمب: من الأنسب إزالة كل القيود على التجارة آخر تحديث: الأربعاء 12 ذو القعدة 1439 هـ - 25 يوليو 2018 KSA 13:45 - GMT 10:45 تارخ النشر: الأربعاء 12 ذو القعدة 1439 هـ - 25 يوليو 2018 KSA 13:39 - GMT 10:39 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ترمب: من الأنسب إزالة كل القيود على التجارة PDF اطبع حجم الخط مراسلة العربية كارينا كامل تشير إلى أن الرئيس ترمب يلتقي رئيس المفوضية الأوروبية يونكر في واشنطن لمناقشة ملفات التجارة.