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"المالية الكويتية":نمو الإيرادات بـ22% لـ16 مليار دينار

المصدر: العربية.نت
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خبير الأسواق المالية ميثم الشخص يحلل أبرز البيانات المالية الصادرة عن وزارة المالية الكويتية يوم أمس.

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