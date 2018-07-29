"المالية الكويتية":نمو الإيرادات بـ22% لـ16 مليار دينار آخر تحديث: الأحد 16 ذو القعدة 1439 هـ - 29 يوليو 2018 KSA 12:19 - GMT 09:19 تارخ النشر: الأحد 16 ذو القعدة 1439 هـ - 29 يوليو 2018 KSA 12:14 - GMT 09:14 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك "المالية الكويتية":نمو الإيرادات بـ22% لـ16 مليار دينار PDF اطبع حجم الخط خبير الأسواق المالية ميثم الشخص يحلل أبرز البيانات المالية الصادرة عن وزارة المالية الكويتية يوم أمس.