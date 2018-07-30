تأييد متزايد لإجراء استفتاء جديد حول "البريكست" آخر تحديث: الاثنين 17 ذو القعدة 1439 هـ - 30 يوليو 2018 KSA 14:03 - GMT 11:03 تارخ النشر: الاثنين 17 ذو القعدة 1439 هـ - 30 يوليو 2018 KSA 14:00 - GMT 11:00 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تأييد متزايد لإجراء استفتاء جديد حول "البريكست" PDF اطبع حجم الخط مراسلة العربية كارينا كامل تشير إلى أن دويتشه بنك قد نقل جزءا كبيرا من تسويات اليورو إلى فرانكفورت من لندن مع قرب بريكست.