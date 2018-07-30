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تأييد متزايد لإجراء استفتاء جديد حول "البريكست"

المصدر: العربية.نت
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مراسلة العربية كارينا كامل تشير إلى أن دويتشه بنك قد نقل جزءا كبيرا من تسويات اليورو إلى فرانكفورت من لندن مع قرب بريكست.

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