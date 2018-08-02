السعودية..لائحة جديدة لا تتعارض مع أحكام ملكية الأجانب آخر تحديث: الخميس 20 ذو القعدة 1439 هـ - 02 أغسطس 2018 KSA 15:46 - GMT 12:46 تارخ النشر: الخميس 20 ذو القعدة 1439 هـ - 02 أغسطس 2018 KSA 15:26 - GMT 12:26 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك السعودية..لائحة جديدة لا تتعارض مع أحكام ملكية الأجانب PDF اطبع حجم الخط هشام أبو جامع خبير الأسواق المالية يشير إلى أن المستثمر الاستراتيجي الأجنبي يقتصر على الشخصيات الاعتبارية من خارج الخليج.