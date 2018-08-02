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السعودية..لائحة جديدة لا تتعارض مع أحكام ملكية الأجانب

المصدر: العربية.نت
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هشام أبو جامع خبير الأسواق المالية يشير إلى أن المستثمر الاستراتيجي الأجنبي يقتصر على الشخصيات الاعتبارية من خارج الخليج.

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