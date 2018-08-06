الاسترليني تحت الضغط وسط مخاوف حول اتفاق "البريكست" آخر تحديث: الاثنين 24 ذو القعدة 1439 هـ - 06 أغسطس 2018 KSA 17:58 - GMT 14:58 تارخ النشر: الاثنين 24 ذو القعدة 1439 هـ - 06 أغسطس 2018 KSA 17:35 - GMT 14:35 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الاسترليني تحت الضغط وسط مخاوف حول اتفاق "البريكست" PDF اطبع حجم الخط مراسلة العربية، كارينا كامل تشير إلى أن وزير التجارة الدولي يرجح بنسبة 60% عدم التوصل لاتفاق لـ"البريكست".