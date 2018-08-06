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الاسترليني تحت الضغط وسط مخاوف حول اتفاق "البريكست"

المصدر: العربية.نت
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مراسلة العربية، كارينا كامل تشير إلى أن وزير التجارة الدولي يرجح بنسبة 60% عدم التوصل لاتفاق لـ"البريكست".

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