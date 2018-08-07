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الاسترليني قد يخسر 10% من قيمته بدون اتفاق حول بريكست!

المصدر: العربية.نت
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مراسلة العربية كارينا كامل تشير إلى أن مونديال كأس العالم و موجة الحر تدعمان مبيعات التجزئة في بريطانيا.

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