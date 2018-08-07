الاسترليني قد يخسر 10% من قيمته بدون اتفاق حول بريكست! آخر تحديث: الثلاثاء 25 ذو القعدة 1439 هـ - 07 أغسطس 2018 KSA 14:02 - GMT 11:02 تارخ النشر: الثلاثاء 25 ذو القعدة 1439 هـ - 07 أغسطس 2018 KSA 13:56 - GMT 10:56 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الاسترليني قد يخسر 10% من قيمته بدون اتفاق حول بريكست! PDF اطبع حجم الخط مراسلة العربية كارينا كامل تشير إلى أن مونديال كأس العالم و موجة الحر تدعمان مبيعات التجزئة في بريطانيا.