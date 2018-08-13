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انكشافات محدودة للشركات المصرية المدرجة على أزمة تركيا

المصدر: العربية.نت
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رانيا يعقوب رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية تتحدث عن تأثير الأزمة التركية على الاقتصاد المصري.

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