انكشافات محدودة للشركات المصرية المدرجة على أزمة تركيا آخر تحديث: الاثنين 1 ذو الحجة 1439 هـ - 13 أغسطس 2018 KSA 14:07 - GMT 11:07 تارخ النشر: الاثنين 1 ذو الحجة 1439 هـ - 13 أغسطس 2018 KSA 14:03 - GMT 11:03 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك انكشافات محدودة للشركات المصرية المدرجة على أزمة تركيا PDF اطبع حجم الخط رانيا يعقوب رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية تتحدث عن تأثير الأزمة التركية على الاقتصاد المصري.