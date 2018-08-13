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رحلة انهيار الليرة التركية.. منذ أبريل 2017 إلى الآن!

المصدر: العربية.نت
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أزمة الليرة التركية:

- أبريل 2017

تعديل الدستور وإعطاء صلاحيات أكبر لأردوغان

-21 أبريل 2018
أردوغان يرفض رفع الفائدة ويطالب البنك المركزي بالإصغاء له

-22 مايو 2018
العملة التركية تقترب من 5 ليرات مقابل الدولار

-23 مايو 2018
تدخل البنك المركزي بشكل طارئ ورفع الفائدة 300 نقطة أساس

-يونيو 2018
عودة أردوغان للتصريح ضد رفع الفائدة

-24 يونيو 2018
انتخاب أردوغان لولاية رئاسية جديدة بصلاحيات موسعة

-9 يوليو 2018
تعيين صهر أردوغان بيرات البيرق وزيرا للمالية

-24 يوليو 2018
البنك المركزي يحجم عن رفع الفائدة في أول اجتماع بعد الانتخابات الرئاسية

-1 أغسطس 2018
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مسؤولين أتراك

-3 أغسطس 2018
العملة التركية تكسر حاجز الخمس ليرات مقابل الدولار

-10 أغسطس 2018
أردوغان يناشد المواطنين شراء الليرة

-10 أغسطس 2018
ترمب يضاعف الرسوم على الصلب والألمنيوم المستورد من تركيا

-13 أغسطس 2018
الليرة تنهار مجددا إلى مستوى 7.24 أمام الدولار

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