رحلة انهيار الليرة التركية.. منذ أبريل 2017 إلى الآن!

أزمة الليرة التركية:

- أبريل 2017

تعديل الدستور وإعطاء صلاحيات أكبر لأردوغان

-21 أبريل 2018

أردوغان يرفض رفع الفائدة ويطالب البنك المركزي بالإصغاء له

-22 مايو 2018

العملة التركية تقترب من 5 ليرات مقابل الدولار

-23 مايو 2018

تدخل البنك المركزي بشكل طارئ ورفع الفائدة 300 نقطة أساس

-يونيو 2018

عودة أردوغان للتصريح ضد رفع الفائدة

-24 يونيو 2018

انتخاب أردوغان لولاية رئاسية جديدة بصلاحيات موسعة

-9 يوليو 2018

تعيين صهر أردوغان بيرات البيرق وزيرا للمالية

-24 يوليو 2018

البنك المركزي يحجم عن رفع الفائدة في أول اجتماع بعد الانتخابات الرئاسية

-1 أغسطس 2018

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مسؤولين أتراك

-3 أغسطس 2018

العملة التركية تكسر حاجز الخمس ليرات مقابل الدولار

-10 أغسطس 2018

أردوغان يناشد المواطنين شراء الليرة

-10 أغسطس 2018

ترمب يضاعف الرسوم على الصلب والألمنيوم المستورد من تركيا

-13 أغسطس 2018

الليرة تنهار مجددا إلى مستوى 7.24 أمام الدولار