رحلة انهيار الليرة التركية.. منذ أبريل 2017 إلى الآن!

أزمة الليرة التركية:
- أبريل 2017
تعديل الدستور وإعطاء صلاحيات أكبر لأردوغان
-21 أبريل 2018
أردوغان يرفض رفع الفائدة ويطالب البنك المركزي بالإصغاء له
-22 مايو 2018
العملة التركية تقترب من 5 ليرات مقابل الدولار
-23 مايو 2018
تدخل البنك المركزي بشكل طارئ ورفع الفائدة 300 نقطة أساس
-يونيو 2018
عودة أردوغان للتصريح ضد رفع الفائدة
-24 يونيو 2018
انتخاب أردوغان لولاية رئاسية جديدة بصلاحيات موسعة
-9 يوليو 2018
تعيين صهر أردوغان بيرات البيرق وزيرا للمالية
-24 يوليو 2018
البنك المركزي يحجم عن رفع الفائدة في أول اجتماع بعد الانتخابات الرئاسية
-1 أغسطس 2018
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مسؤولين أتراك
-3 أغسطس 2018
العملة التركية تكسر حاجز الخمس ليرات مقابل الدولار
-10 أغسطس 2018
أردوغان يناشد المواطنين شراء الليرة
-10 أغسطس 2018
ترمب يضاعف الرسوم على الصلب والألمنيوم المستورد من تركيا
-13 أغسطس 2018
الليرة تنهار مجددا إلى مستوى 7.24 أمام الدولار