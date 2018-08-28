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أمام الكونغرس..90 يوما للموافقة على اتفاقية "نافتا" الجديدة

المصدر: العربية.نت
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كارينا كامل مراسلة العربية تشير إلى مكاسب جماعية لأسهم صناعة السيارات الأوروبية بعد اتفاقية "نافتا" الجديدة.

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