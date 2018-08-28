أمام الكونغرس..90 يوما للموافقة على اتفاقية "نافتا" الجديدة آخر تحديث: الثلاثاء 16 ذو الحجة 1439 هـ - 28 أغسطس 2018 KSA 13:58 - GMT 10:58 تارخ النشر: الثلاثاء 16 ذو الحجة 1439 هـ - 28 أغسطس 2018 KSA 13:09 - GMT 10:09 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك أمام الكونغرس..90 يوما للموافقة على اتفاقية "نافتا" الجديدة PDF اطبع حجم الخط كارينا كامل مراسلة العربية تشير إلى مكاسب جماعية لأسهم صناعة السيارات الأوروبية بعد اتفاقية "نافتا" الجديدة.