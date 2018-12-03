البرلمان البريطاني يبدأ غدا جلسات لإقرار اتفاق البريكست آخر تحديث: الاثنين 24 ربيع الأول 1440 هـ - 03 ديسمبر 2018 KSA 13:39 - GMT 10:39 تارخ النشر: الاثنين 24 ربيع الأول 1440 هـ - 03 ديسمبر 2018 KSA 13:26 - GMT 10:26 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك البرلمان البريطاني يبدأ غدا جلسات لإقرار اتفاق البريكست PDF اطبع حجم الخط طارق الرفاعي الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية يتحدث عن أبرز الأحداث في الأسواق العالمية.