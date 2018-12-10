الظهران.. توقيع 12 اتفاقية للصناعات المساندة للطاقة

مراسل العربية، بدر الشهري، يوضح أن ما يميز مدينة "سبارك" عن المدن الصناعية الأخرى، هو نوعية الصناعات التي تمتاز بها، بحيث تم تصميم هذه المدينة للقطاعات المساندة لقطاع الطاقة (بما يتعلق بالتكرير، والبتروكيماويات، والمعادن، وقطاع الطاقة الكهربائية التقليدية، وقطاع تكرير ومعالجة المياه).

ونوه بتصميم مدينة الملك سلمان للطاقة في منطقة حيوية، مرتبطة بشبكة النقل البرية وبالقرب من خطوط السكك الحديدية"، إضافة إلى العديد من الخدمات التي ستقدم للمستثمرين.

وأشار إلى الميناء البري الجاف بقدرة استعابية تصل إلى 8 ملايين طن متري سنويا، سيتم استيعابها في هذه المدينة، إضافة إلى القطارات.