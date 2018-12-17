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مصر.. غالبية إصدار السندات المرتقبة سيوجه لأسواق آسيا

المصدر: العربية.نت
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مينا رفيق مدير البحوث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية يحلل أبرز الأخبار في سوق الأسهم المصرية.

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