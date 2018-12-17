مصر.. غالبية إصدار السندات المرتقبة سيوجه لأسواق آسيا آخر تحديث: الاثنين 8 ربيع الثاني 1440 هـ - 17 ديسمبر 2018 KSA 14:14 - GMT 11:14 تارخ النشر: الاثنين 8 ربيع الثاني 1440 هـ - 17 ديسمبر 2018 KSA 13:24 - GMT 10:24 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مصر.. غالبية إصدار السندات المرتقبة سيوجه لأسواق آسيا PDF اطبع حجم الخط مينا رفيق مدير البحوث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية يحلل أبرز الأخبار في سوق الأسهم المصرية.