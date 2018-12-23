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الكويت.. المرحلة الثانية من الترقية لـ"فوتسي" تسري غداً

المصدر: العربية.نت
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عيد الشهري المدير العام لشركة الأجيال القادمة للاستشارات يحلل التداولات في سوق الأسهم الكويتية.

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