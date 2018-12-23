الكويت.. المرحلة الثانية من الترقية لـ"فوتسي" تسري غداً آخر تحديث: الأحد 14 ربيع الثاني 1440 هـ - 23 ديسمبر 2018 KSA 12:03 - GMT 09:03 تارخ النشر: الأحد 14 ربيع الثاني 1440 هـ - 23 ديسمبر 2018 KSA 11:50 - GMT 08:50 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الكويت.. المرحلة الثانية من الترقية لـ"فوتسي" تسري غداً PDF اطبع حجم الخط عيد الشهري المدير العام لشركة الأجيال القادمة للاستشارات يحلل التداولات في سوق الأسهم الكويتية.