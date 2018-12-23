بالأرقام.. تسوية المطالبات الزكوية لكل بنك سعودي

توصلت #البنوك_السعودية لتسويات مع هيئة الزكاة والدخل عن السنوات السابقة، وحتى نهاية عام 2017، بقيمة 16.7 مليار ريال.

إذ إن مصرف الراجحي هو الأكثر تأثراً بتسوية بلغت 5.4 مليار ريال.

ولن تدخل مبالغ التسويات في قوائم الأرباح والخسائر، بل سيتم خصمها من حقوق المساهمين.

وحسب إحصائية للعربية، يبلغ صافي أثر التسويات على حقوق مساهمي البنوك نحو 9.7 مليار ريال، علما أن 3 بنوك ستخصم كامل قيمة التسوية من حقوق المساهمين، هي الراجحي والجزيرة والسعودي الفرنسي.

هذا وأعلن مصرف الإنماء أن تسوية المطالبات الزكوية لن يترتب عليها أي مقابل يدفعه المصرف للهيئة، وسيكون للمصرف رصيد دائن لدى الهيئة، مضيفاً أن التسوية ستؤدي إلى تغير إيجابي غير جوهري في حقوق المساهمين.