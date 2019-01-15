بورصة مصر.. ارتفاع كافة مؤشرات الأسهم خاصة القيادية آخر تحديث: الثلاثاء 8 جمادي الأول 1440 هـ - 15 يناير 2019 KSA 15:32 - GMT 12:32 تارخ النشر: الثلاثاء 8 جمادي الأول 1440 هـ - 15 يناير 2019 KSA 15:05 - GMT 12:05 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بورصة مصر.. ارتفاع كافة مؤشرات الأسهم خاصة القيادية PDF اطبع حجم الخط محمد فتح الله، العضو المنتدب في شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، يتحدث عن سوق الأسهم المصرية.