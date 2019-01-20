أكثر 20 دولة استقطاباً للزوار في 2018.. تعرف عليها

على الرغم من حالة الترقب التي تسود الاقتصاد العالمي فإن ذلك لم يمنع #السياح من التجول في مدن العالم المختلفة، خاصة مع توفير حلول أقل تكلفة وتتناسب مع جميع الميزانيات، إذ حقق عام 2018 نحو 1.4 مليار رحلة إلى مدن العالم، بحسب تقرير لشركة يورومونيتور انترناشيونال للأبحاث.

وما زال السياح يتجهون شرقا، فمرة أخرى، تربعت #هونغ_كونغ وبانكوك على القمة من حيث عدد الزوار في 2018. ومازالت سنغافورة وماكاو وكوالالمبور ضمن المدن العشر الأكثر جذباً للسياح.

وحافظت لندن على الصدارة بين مدن الغرب، وظلت الثالثة عالميا، ولو أن بريكزيت ما زال يحلق كسحابة رمادية فوق سمائها.