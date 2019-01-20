عاملان أساسيان وراء هبوط أرباح "المراعي".. ما هما؟

أرجع الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة مضاء للاستثمار، ثامر السعيد، في مقابلة مع "العربية"، تراجع أرباح شركة المراعي إلى ارتفاع تكلفة استيراد الأعلاف نتيجة قرار وقف إنتاج الأعلاف المحلية، وهو ما أدى إلى تسجيل مخصص بقيمة 90 مليون ريال.

بالإضافة إلى انخفاض المبيعات نتيجة الانكماش العام في السوق، خصوصاً في قطاعي الألبان والعصائر، حيث إن منتجات المراعي تتأثر بالموسمية وبما يحدث بالطب المحلي واستهلاك الأفراد في المملكة، "لذا الموسمية أثرت على بيع المنتجات، خصوصا تلك التي ترتبط بمناخ الصيف مثل الألبان والعصائر"، غير أن انخفاض الإيرادات، وفق السعيد، جاء مقبولا مقارنة مع العام 2017.