غياب زعماء العالم يصنع الحدث في دافوس 2019

لن يحضر نجم "منتدى دافوس" للعام الماضي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فعاليات الدورة الحالية التي ستنطلق غداً الأربعاء، بسبب أزمة الإغلاق الحكومي، وقد سحب #ترمب معه الوفد الرسمي.

كما أن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون مشغول بتداعيات السترات الصفر.

كما يغيب أيضاً عن المنتدى الاقتصادي العالمي، رئيس الصين، ثاني اقتصاد في العالم والذي شارك فيه قبل عامين حيث سيحضر نائبه.

بينما رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي تحارب في مواجهة سقوط اتفاقية البريكست، يواجه رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي انتخابات تشريعية ضارية.

في وقت يقبع رئيس "نيسان" السابق كارلوس غصن خلف قضبان سجنه في اليابان!