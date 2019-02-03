الفرنسي جنب 880 مليون ريال من المخصصات بالربع الرابع آخر تحديث: الأحد 27 جمادي الأول 1440 هـ - 03 فبراير 2019 KSA 11:23 - GMT 08:23 تارخ النشر: الأحد 27 جمادي الأول 1440 هـ - 03 فبراير 2019 KSA 11:15 - GMT 08:15 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الفرنسي جنب 880 مليون ريال من المخصصات بالربع الرابع PDF اطبع حجم الخط ثامر السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار في "مضاء للاستثمار" يحلل نتائج البنك "السعودي الفرنسي" للربع الرابع.