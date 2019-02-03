عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق الفيديوهات أسواق الخليج

الفرنسي جنب 880 مليون ريال من المخصصات بالربع الرابع

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

ثامر السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار في "مضاء للاستثمار" يحلل نتائج البنك "السعودي الفرنسي" للربع الرابع.

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر