ما الخيارات المطروحة أمام ماي لبحث ملف البريكست مجدداً؟

قال عمرو عبده الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر الأميركية لدراسات أسواق المال إن الأوروبيين أكدو بشكل واضح ومستمر عدم رغبتهم بإعادة صياغة اتفاقية البريكست.

وأضاف "هناك خياران بدآ بالظهور حالياً وهو انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق وهو سيكون مضرا بشكل كبير على بريطانيا تحديداً، لأن هناك حوالي 275 مليار جنيه إسترليني من البضائع تدخل بريطانيا بدون ضرائب وهو ما يساعد على تدني التضخم، وبالتالي سوف يعود القرار بذلك لمنظمة التجارة العالمية. أما الشيء الآخر هو أن تستسلم تيريزا ماي وتسحب المادة 50 من معاهدة لشبونة من الطاولة، وهو ما سيعطي الجميع متنفسا ومزيدا من الوقت لإعادة النظر بموضوع البريكست بشكل كامل".