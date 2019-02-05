ما أثر تباطؤ الاقتصادات الكبرى على وتيرة رفع الفائدة؟

قال نورس حافظ، كبير استراتيجي الأسواق كافيو للوساطة المالية، إن تسارع التباطؤ في نمو الاقتصادات الكبرى في القطاع الصناعي جعل الفيدرالي الأميركي يعيد النظر في وتيرة رفع الفائدة وخاصة مع استقرار معدلات التضخم.

وأضاف "عكست البيانات الأميركية ضعفاً في الاقتصاد وخاصة بالنسبة للسلع المكلفة، فبالتالي كان متوقعاً أن يوقف الفيدرالي رفع الفائدة، لأنه سيرى أن البيانات لن تساعده على رفعها بشكل مستمر. بالإضافة لترجع الأسواق الناشئة بقيم أصولها، حيث تراجع الاقتصاد الصيني بشكل كبير في القطاع الصناعي في شهر يناير".