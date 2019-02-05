ما العوامل التي دعمت ارتفاع السوق السعودي خلال يناير؟

قال يزن عابدين، رئيس الاستثمار في شركة أبوظبي للاستثمار إن "العامل الأساسي في تحريك السوق السعودي هو التدفقات الأجنبية بـ4 ونصف مليار ريال منذ بداية العام، بالإضافة لبيانات المستهلكين والقوة الشرائية تظهر تعافيا بنمو أكثر من 10% في عام 2018 مع ارتفاع أسعار النفط".

وسجل المستثمرون الأجانب في يناير أعلى مشتريات شهرية لأسهم الشركات السعودية المدرجة منذ بدء استثماراتهم في السوق.

وبلغ صافي #مشتريات_الأجانب للأسهم السعودية المدرجة، نحو 4.4 مليار ريال، وهي الأعلى على الإطلاق منذ فتح السوق للاستثمار الأجنبي المباشر في يونيو عام 2015.

كما ارتفعت القيمةُ السوقية للملكية الأجنبية إلى 101 مليار ريال ليستحوذ الأجانب على نحو 5% من إجمالي القيمة السوقية للسوق السعودي بنهاية يناير الماضي.

وتأتي هذه الاستثمارات استباقا لتفعيل ترقية #السوق_السعودية #تداول لمؤشرات الأسواق الناشئة في مارس المقبل.