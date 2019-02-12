هل يحسم الخلاف التجاري بين أميركا والصين بنهاية مارس؟

قال رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في Equiti Group إن نهاية شهر مارس سيكون حاسماً للعديد من المواضيع الرئيسية وعلى رأسها موضوع المفاوضات الصينية الأميركية.

وأضاف "الأسواق غير متفائلة كثيراً بحصول تفاهم باللحظة الأخيرة حيال الخلاف الأميركي الصيني، ونتيجة لذلك نرى تخوفا واضحا من قبل المستثمرين. هناك صعوبة حقيقية بالحصول على اتفاق واحتمالية فرض التعرفات الجديدة بنهاية شهر مارس من قبل الولايات المتحدة الأميركية على الواردات الصينية، وذلك من شأنه أن يؤجج بشكل كبير مخاوف النمو العالمي مع وجود الضغوط الأكبر على الاقتصاد الصيني".