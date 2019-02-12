انطلاق مؤتمر "معهد ميلكن" الذي يعتبر مثل "دافوس مصغر"

انطلق مؤتمر معهد "ميلكن" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبوظبي اليوم.

ويعتبر هذا المؤتمر بمثابة "دافوس مصغّر" حيث يجتمع فيه قياديو العالم على المستوى الاقتصادي والسياسي والاستثماري. ويتطرق لمواضيع عالمية كالمناخ والفضاء والحرب التجارية.

وقالت مايا جريديني موفدة العربية إن مؤتمر معهد "ميلكن" يتضمن محتوى عالميا، ومحتوى محليا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أما أهم المحاور التي ستناقش على الصعيد العالمي فستشمل الحرب التجارية، أسعار النفط، غزو الفضاء، التغير التكنولوجي وأثره على العملات المشفرة والرقمية.