تسريبات تنبئ بتأخير موعد البريكست إلى ما بعد 29 مارس آخر تحديث: الأربعاء 7 جمادي الثاني 1440 هـ - 13 فبراير 2019 KSA 14:31 - GMT 11:31 تارخ النشر: الأربعاء 7 جمادي الثاني 1440 هـ - 13 فبراير 2019 KSA 14:21 - GMT 11:21 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تسريبات تنبئ بتأخير موعد البريكست إلى ما بعد 29 مارس PDF اطبع حجم الخط كارينا كامل مراسلة العربية تشير إلى تسريبات عن معاون تيريزا ماي تشير إلى إمكانية تأخير البريكست إذا لم يتم التوصل لاتفاق.