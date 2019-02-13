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تسريبات تنبئ بتأخير موعد البريكست إلى ما بعد 29 مارس

المصدر: العربية.نت
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كارينا كامل مراسلة العربية تشير إلى تسريبات عن معاون تيريزا ماي تشير إلى إمكانية تأخير البريكست إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

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