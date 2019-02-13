ما الخيارات المتاحة أمام شركة الخضري لتعديل أوضاعها؟

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري "الخضري"، أن خسائرها المتراكمة بتاريخ 12 فبراير 2019، بلغت 1.11 مليار ريال، أي ما يعادل 198.52% من رأس المال.

وقال عبدالله الربدي، خبير أسواق مالية، إن ما تواجهه الخضري ليست خسائر حتمية أو تدفقات بل هي مخصصات وشطب أصول قد يتم عكسها في المستقبل، لكن من الواضح أن الشركة لن تتمكن من تحصيلها في وقت قريب.

وأضاف "الخيارات إما حل الشركة أو أن يتم الاتفاق بين المساهمين والجمعية العمومية على أن يتم العمل على خطة لمعالجتها تشمل تخفيض رأس المال ووضخ مزيد من السيولة على رأسمال جديد فيما بعد، وبالتالي تستطيع الشركة مرة أخرى العودة لممارسة أعمالها".