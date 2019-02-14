قال مازن السديري، رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال إن مبيعات الإسمنت السعودية تراجعت بحدود 47 مليون طن العام الماضي إلى قرابة 41 طن خلال العام الحالي وهو ما يشكل نزولاً كبيراً، فيما تجاوزت حجم مبيعات المخازن 100%.

وأضاف أن ارتفاع المبيعات في إسمنت اليمامة بحدود 20% يعود إلى أن حصتها السوقية لم تكن كبيرة وهي 7% وارتفعت خلال هذة السنة إلى 12% رغم انكماش السوق، لكن بدأت الشركات مع نزول السوق بمحاولة تنظيم الأسعار بحيث لا تصبح هناك حرب أسعار، وهو ما لاحظناه في إسمنت القصيم واسمنت اليمامة".

وتابع "شركات الإسمنت السعودية تتطلع لخفض المخزون عبر التصدير".