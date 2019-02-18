ما الخيارات المتاحة أمام "الخضري"؟

قال محمد العمران، الرئيس التنفيذي لشركة أماك للاستثمارات، إن شركة "الخضري" تتجه للأسوأ بالنسبة للشركة ولوضع المساهمين، وإن استقالة عضوين من مجلس إدارتها يرسل إشارات لإخلاء المسؤولية وعدم وضوح بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

وأعلنت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري قبول الاستقالة المقدمة من عضوي مجلس الإدارة ولجنة المراجعة المتمثلة بالدكتور إبراهيم المطرف وعزيز القحطاني.

وأوضحت أن أسباب الاستقالة تعود إلى تأخر الإدارة التنفيذية في إبلاغ مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بالمعلومات الضرورية المتعلقة بوضع #الخسائر_المتراكمة.

وكانت الخضري قد تكبدت خسائر متراكمة بـ 198.52% من رأس المال، ما يعادل 1.11 مليار ريال.