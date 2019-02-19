موبايلي: الربع الأخير تضمن عكس مخصصات للرسوم الحكومية

أكد أحمد أبو دومة، الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي أن قطاع الاتصالات يشهد نمواً قوياً في السوق السعودي مع ارتفاع القدرة الشرائية في 2019.

وأضاف أبودومة في لقاء له مع "العربية" "شهدنا نمواً بـ12% في الإيرادات الربعية لموبايلي بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي وهو ما يعتبر تحسنا قويا جداً في الإيرادات بناء على تحسن في قاعدة العملاء واستمرار نمو مبيعات البيانات ونمو قطاع الأعمال الحكومي الذي يمثل جزءا كبيراً من الزيادة في الإيرادات وهو نتيجة الإنفاق الحكومي للسعودية في تحسين بنيتها الأساسية وبما فيها قطاع الاتصالات".

وتابع "الربع الأخير تضمن عكس مخصصات لبعض الرسوم الحكومية".

وأضاف أن "الهدف من التدفقات النقدية القوية في موبايلي هو تخفيض صافي الدين من 14 مليار ريال في آخر 2016 إلى 11.3 مليار ريال في آخر 2018 وموبايلي تسعى لمواصلة إنقاص الدين بسبب ارتفاع فوائد الديون وتحسين الأداء التشغيلي".

وكشف أبودومة أن موبايلي تتجه للاستثمار في شبكات الجيل الخامس ابتداء من النصف الثاني.