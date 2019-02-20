ماذا يخبئ اجتماع الفيدرالي اليوم حول سياسة رفع الفائدة؟

قال حبيب عقيقي، كبير استراتيجيي الأسواق في Tradepedia إن الأسواق ترقب تفاصيل محضر اجتماع الفيدرالي الأميركي وسط إشارات من قبل جيروم باول حول احتمال المزيد من التريث وتهدئة وتيرة تشديد السياسة النقدية.

وأضاف "لو شمل الخطاب حذف عبارة المزيد من الرفوعات التدريجية فإنها ستكون إشارة للمستثمرين بأن دورة التشديد النقدي انتهت للفترة القادمة، وبالتالي لن نشهد رفعا لمعدلات الفائدة للأشهر القادمة وربما لنهاية هذا العام. أما لو حمل محضر الفيدرالي لهجة تشاؤمية فإن هذا الأمر سيؤثر سلباً على الدولار ويمكنه دعم أسعار الأسهم".