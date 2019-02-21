ما سبب التوصيات الإيجابية على أسهم الإمارات؟

قال وسيم جمعة، مدير إدارة الموجودات كابيتال للاستثمارات إن النظرة الإيجابية المستقبلية تتعلق بـ3 عوامل رئيسية وهي النظرة الشاملة لمستقبل الاقتصاد في الإمارات، تناغم بين العرض والطلب العقاري، ونتائج جيدة للشركات.

ورفعت "مورجان ستانلي" تقييمها للأسهم الإماراتية بدرجتين إلى overweight. وذكرت أن هناك بعض الدلالات التي تشير إلى نقطة تحوّل تكتيكية، وربما هيكلية في السوق.

وكان معدل مكررات الربحية في السوق الإماراتية قد هبط إلى 6.2 مرات هذا الشهر، مقارنة بمتوسط 11,8 مرات للشركات المدرجة في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.