ما العوامل التي تدعم الارتفاعات الفنية للذهب؟

قال رامي أبو زيد، مدير إدارة بحوث الأسواق في ATFX Global Markets إن الارتفاعات الفنية للذهب توضح أن هناك سيولة دخلت على المعدن للتحوط من أي صدمات اقتصادية بعد التراجع في المؤشرات الاقتصادية من أوروبا والصين.

وأضاف "من الواضح أن هناك إعادة توازن للمحافظ لكي يكون الذهب أحد المكونات الرئيسية للتحوط ضد أي أنباء اقتصادية جيدة. ومن الملاحظ أيضاً أنه خلال الفترة الماضية من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لم نرَ إقبالاً كبيراً على الين والفرنك السويسري ولكن كان للذهب أداء واضح وقوي خلال تلك الفترة".