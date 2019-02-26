ماذا تخبئ الساعات القادمة بشأن البريكست؟

قال وائل حماد مسؤول تطوير الأعمال في ICM Capital إن "هناك عدة خيارات على الطاولة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإن هناك قوة في البرلمان تريد أن يكون هناك اتفاق لكن لا يزال اللعب على مسألة الوقت هو من يتحكم بمسألة البريكست".

ذكرت مصادر مطلعة، بحسب وكالة بلومبيرغ، أن رئيسة الوزراء في بريطانيا تيريزا ماي، تدرس خطة سيتم بموجبها تأجيل انسحاب بلادها من #الاتحاد_الأوروبي لتفادي خروج المملكة من الاتحاد دون اتفاق.

ومن المتوقع أن تعقد الحكومة اجتماعا حاسما اليوم، لتناقش تمديد الموعد النهائي لانسحاب #بريطانيا من الاتحاد لما بعد التاسع والعشرين من مارس، بحسب ما ذكرته المصادر.

وستكشف ماي عن نتيجة الاجتماع في إعلان للبرلمان في وقت لاحق اليوم.