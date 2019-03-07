كيف يؤثر رفع الفائدة على حركة الأسهم؟

قال طارق الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، إن الكثير من الاقتصاديين يعتبرون رفع الفائدة الأميركية سلبيا لأسواق المال ونزول الفائدة إيجابيا للأسواق، وهذا غير صحيح.

ولفت الرفاعي إلى أنه في عام 2000 رفع الفدرالي الفائدة، وتزامن ذلك مع ارتفاع الأسهم، وهذا ما نراه منذ ذلك العام إلى اليوم.

وأضاف "تعتبر أرقام البطالة جيدة جداً في الربع الثالث من العام الماضي عند 3.07%، وهذه أدنى نسبة بطالة في أميركا من 35 سنة، أما اليوم فقد ارتفعت نسبة البطالة حوالي 4% في يناير، وهذا لايزال يعتبر جيدا جداً للاقتصاد الأميركي، ويعطي حافز إضافيا للبنك المركزي الفدرالي على أن الاقتصاد الأميركي لايزال مستمرا في قوته".