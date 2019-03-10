المركز المالي المجمع لبنوك السعودية ينمو بأعلى مستوى منذ 2015

قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدعق في مقابلة مع "العربية"، إن الصورة اليوم اتضحت أكثر حول أداء القطاع المصرفي حيث أعلنت البنوك بشكل كامل نتائجها المالية، "ولدينا 12 بنكا معظمها حققت نتائج إيجابية ما عدا بنكين".

والأمر الإيجابي اللافت للانتباه، بحسب فدعق، يعود إلى تسجيل الودائع نموا بنهاية الربع الرابع من العام 2018 بأكثر من 2.2%.

وأشار إلى أن المركز المالي المجمع للبنوك السعودية نهاية 2018 سجل نموا بحدود 2.5% وهو الأعلى منذ عام 2015.

جاء النمو في الودائع خلال العام الماضي، وفق ما يؤكد فدعق، بجزء رئيسي منه من خلال سداد المستحقات التي قامت بها وزارة المالية.

وقال: "هنالك عودة لنشاط المعروض النقدي والسيولة في السوق المصرفية خلال الشهرين الماضيين وهذا أمر إيجابي للمصارف، أمّا التفاوت في تقييمات المصارف يعود إلى هوامش الربحية".