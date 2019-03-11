هل ستحسم بريطانيا موقفها حول البريكست غداً؟

قال محمد المريري، المدير الإقليمي للمنطقة العربية شركة أوربكس، إن "السيناريو الأقرب حول البريكست هو التصويت على التأجيل.

وأضاف "تشير التوقعات إلى رفض الخطة في تصويت يوم غد على خطة تيريزا ماي والتصويت بعد يوم غد على الخروج دون اتفاق، ومن الواضح أنه سيتم رفضه لذلك الخيار الأقرب هو تأجيل الانفصال لمدة 3 أشهر إضافية، ويمكن أن يكون هناك تمديدات إضافية خلال هذه الفترة حسب التوصل إلى محادثات جديدة في الطرف الأوروبي".

وتعرض الإسترليني لضغوط جديدة مع توجيه برلمانيين من أنصار الانفصال الأوروبي تحذيرا لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من رفض البرلمان اتفاق الانسحاب من الاتحاد للمرة الثانية.



ونزل الإسترليني لفترة وجيزة عن أقل مستوى في ثلاثة أسابيع 1.2945 دولار في التعاملات الآسيوية ثم عوض معظم الخسائر.