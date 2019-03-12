هل تغير خطة ماي الجديدة رأي المشرعين في البرلمان لتمريرها؟

أعلنت الحكومة البريطانية أنها وافقت على إدخال "تعديلات ملزمة قانونيا" على اتفاق بريكست، خلال محادثات أجرتها في ستراسبورغ رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي.

وقالت مراسلة "العربية" كارينا كامل، إن الآلية الملزمة تسمح لبريطانيا بتقديم شكاوى ضد الاتحاد الأوروبي إذا ما أجبر الاتحاد بريطانيا على البقاء داخل الـbackstop وداخل البروتوكول الذي سيحكم العلاقة بين أيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة.

ويستعد مجلس العموم البريطاني للتصويت مجددا، الثلاثاء، على الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع بروكسل، بعدما رفضه منتصف يناير الماضي.