ما هي تداعيات تصويت بريكست دون اتفاق؟

أصدرت الحكومة البريطانية جزءاً من خططها للاستعداد للخروج دون اتفاق، وقالت بريطانيا، اليوم الأربعاء، إنها ستلغي رسوم الاستيراد المفروضة على مجموعة واسعة من السلع وستتحاشى فرض قيود صارمة على الحدود بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية في حالة الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.



وأعلنت الحكومة عن الإجراءات، التي قالت إنها مؤقتة، قبل تصويت في البرلمان يُجرى في وقت لاحق اليوم، بخصوص ما إذا كانت بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 29 مارس.

وقالت مراسلة العربية كارينا كامل "بريطانيا تقول إنها ستتخذ بعض الإجراءات لحماية الصناعات المحلية وتقليل العبء على المستهلكين، لأن هناك توقعات واسعة بأن ترتفع تكلفة المنتجات الاستهلاكية الأساسية، علماً أن بريطانيا تستورد كمية كبيرة من الأغذية من الدول الأوروبية".