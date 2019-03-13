10 جمل لـ"بومبيو" تكشف استراتيجية أميركا للسوق النفطية

ألقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الضوء خلال كلمة له في أسبوع "سيرا" للطاقة على نمو إنتاج الولايات المتحدة المتسارع من #النفط واصفا إياه بـ "الأسرع في العالم"، مضيفاً أن موارد بلاده من النفط والغاز أصبحت تصل إلى العديد من دول العالم.

وأكد بومبيو استمرار الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، حيث إن #تكنولوجيا_الطاقة واستخراج الطاقة هما أمران مهمان لحياة الشعب الأميركي والعالم، بحسب تعبيره.

وفي سياق متصل، قال بومبيو "نحن عازمون على خفض صادرات النفط الخام الإيرانية إلى الصفر حالما تسمح الظروف في السوق بذلك".