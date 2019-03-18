ما سبب ارتفاع العائد على المستثمرين في السوق السعودي؟

توقع زياد عواد رئيس إدارة أسواق المال لدى "الفرنسي كابيتال" أن تستمر التدفقات على #السوق_السعودي "غير النشطة" بـ55 مليار ريال وأن ترتفع ملكية الأجانب بالسوق السعودي من 5 إلى 7,5%.

وأضاف مرت المرحلة الأولى والتي دخل من خلالها 10% من "فوتسي للأسواق الناشئة" ويمثل 1,6% مليار وتوقعاتنا في الإضافة المقبلة خلال إبريل أن يتم إضافة 15% ما يساوي 20 مليار ريال. الإضافة الكبيرة هي "الإم إس سي أي" ونتوقع أن تكون الإضافة 40 مليار ريال على 50% إي 20 مليار ريال في شهر جون".

وأضاف "يعتبر السوق السعودي جاذب بالنسبة للتدفقات النشطة لأن الملكية الخاصة أعلى 19 مرة تقريبا مقارنة بـ13 مرة مقارنة بالأسواق الناشئة الثانية والأسباب عدة وهي أن العائد على المستثمرين في السوق السعودي كبير مقارنة بالدول الناشئة حوالي 16,2% والأسواق الناشئة 12%. والعائد الربحي حوالي 3,3% مقارنة بالأسواق الناشئة وهي 2,9% وهذا يجعلنا نرى أن نسبة ملكية الأجانب عن طريق التدفقات النشطة.

وتابع "من الأمور الجاذبة في السوق السعودي أيضاً هي أن الريال مثبت في مقابل الدولار في الوقت الحالي، معظم المستثمرين يستثمرون حالياً يعانون من مشكلة التذبذبات في العملة لذلك يبقى السوق السعودي جاذب بسبب الثبات في العملة".

من جهة أخرى، قال عواد "أن المستثمرين الأفراد كانو يمثلون 95% من تنفيذات السوق في الماضي، أما في الوقت الحاضر فيمثلون حوالي 89% وتوقعاتنا مع دخول مستثمرين أجانب سيكون دورة أقل وأقل وسيساعد ذلك السوق على تثبيته ويخفض التذبذب بالسوق".

إلى ذلك، بدأت أولى مراحل #ترقية_السوق_المالية_السعودية "تداول" للمؤشرين العالميين "فوتسي راسل" و"إس أند بي داو جونز" اليوم الاثنين، بحسب أسعار إقفال الـ14 من مارس.

من المرجح أن يجذب انضمام #السعودية إلى مؤشرات رئيسية لأسواق الأسهم الناشئة، اليوم الاثنين، نحو 20 مليار دولار من تدفقات الصناديق الخاملة.

وستكون السعودية أكبر إضافة حديثة للمؤشرات العالمية، وأكبرها مؤشر "أم أس سي آي" للأسواق الناشئة، الذي تنضم إليه في مايو، وسيمنح "أم أس سي آي" المملكة وزناً يبلغ 2.7%، أي في منزلة بين روسيا والمكسيك.

وتأمل السعودية أن يعزز الانضمام، الذي يبدأ اليوم الاثنين، بدخول مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، مسعاها لأن تصبح وجهة رئيسية لرأس المال الأجنبي.