هل مازالت احتمالية رفع الفائدة للفيدرالي قائمة خلال 2019؟

قال عمرو عبده، الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر الأميركية لدراسات أسواق المال، إن الفيدرالي الأميركي سوف يبقي على هذا احتمالية رفع الفائدة موجودة تحسباً لارتفاع التضخم، وهو ما سيحتم على الفيدرالي رفع الفائدة بهذه الحالة.

وأضاف عبده "إن الفيدرالي الأميركي يضع في الاعتبار شيئين، وهما بعض الأرقام الاقتصادية لقطاعات مهمة جداً في الولايات المتحدة بدأت تظهر بعض التوتر لسعر الفائدة المرتفع، وأهمها ديون المستهلكين الذي وصل لمستويات قياسية والقطاع العقاري. من ناحية أخرى الاقتصاد الأميركي على الرغم من أنه جيد جداً هو ليس بمعزل مما يحدث في العالم، وهناك الكثير من الغموض في أوروبا وبريطانيا والصين "الديون عالية جداً". الأسواق الناشئة خلال السنتين شهدت تخارجا لسيولة ضخمة جداً نتيجة مباشرة لرفع الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة".