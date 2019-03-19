ما هي أبرز الاتجاهات القادمة لأداء السوق السعودي؟

قال محمد العمران، رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية إن "السوق السعودي يتداول عند أعلى مستويات في 4 سنوات مع اختراق حاجز 8500 قبل حوالي شهرين".

وأضاف "عدنا الآن إلى أعلى مستوى في تداول السوق خلال الشهرين الأخيرين مع تنفيذ المرحلة الأولى من ترقية السوق المالية السعودية بالفوتسي راسل بـ10%، والذي كان يتراوح بين 8400 و8700 في ظل تحسن مستويات السيولة خلال الأيام القليلة الماضية والارتفاعات القوية التي شهدناها يوم أمس تعطي إيحاءات إلى أننا انتهينا من مرحلة بناء القاعدة السعرية وتتطلع الأسواق لاختراق حاجز الـ8700 نقطة مع ارتفاع في قيمة التداولات".