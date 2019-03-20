ماهي الفرص التي تطرحها منصة "بناء" في السعودية

طرحت #وزارة_الإسكان_السعودية فرصا بـ3.5 مليار ريال أمام شركات المقاولات، لاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لبناء 10 آلاف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة، في مختلف مناطق المملكة.

أما الوسيلة فهي منصة "بناء" الإلكترونية التي تم استحداثها للتسريع في تنفيذ أهداف #برنامج_الإسكان_التنموي.

وقال مازن الداوود، المشرف العام على برنامج الإسكان التنموي "لدينا اليوم في المملكة أكثر من 140 ألف منشأة عمل في قطاع التشييد والبناء معظمها معرفة كمنشآت صغيرة ومتوسطة وهناك طاقة كامنة وكبيرة ونعي أن هناك قدرات وإمكانيات مثل هذه الشركات والمؤسسات للمساهمة بتدشين وحدات سكنية بشكل أكبر وأسرع لأجل ذلك تم تطوير منصة بناء الإلكترونية لتكون مرنة لجذب مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التشييد والبناء".

وأضاف الداوود "أما من ناحية متابعة المشاريع وجودة البناء فإن جميع المشاريع المنفذة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في السعودية ستكون تحت إشراف مكاتب هندسية مرتبطة بنظام إلكتروني حتى تتم شهادات الاستلام وضمان الجودة والعمليات موثقة بنظام إلكتروني مرفوع بمكاتب هندسية إضافة إلى ذلك، سوف يتم تضمين مجموعة إجراءات فحص البناء ببرنامج البناء المستدام لضمان مطابقة معايير كود البناء السعودي".

وتتيح هذه المنصة للمطورين العقاريين والمقاولين، خصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، المنافسة على الفرص المطروحة ضمن برنامج الإسكان التنموي.