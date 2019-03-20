ما المرتقب من البنوك المركزية خلال الساعات القادمة؟

تترقب أسواق المال نتيجة اجتماع الفدرالي الأميركي مساء اليوم والمركزي الأوروبي غداً.

وقالت كارينا كامل مراسلة العربية: "اجتماع الفدرالي مساء اليوم بالغ الأهمية لأنه سيعطينا الرؤى بالنسبة لأعضاء الفدرالي حول توجه نسبة الفائدة مستقبلا".

وأضافت "نتحدث هنا عن الرؤى المستقبلية لكل من الأعضاء وهل هناك توافق بينهم حول مسيرة نسبة الفائدة بالولايات المتحدة وخط السير هو يتجه نحو الليونة والصبر والتمهل كما أشار البنك بداية شهر ديسمبر وكل التصريحات أكدت هذه الرؤى، فاليوم هل هناك ختام لهذه النقاشات ونتحدث عن دخول مرحلة جديدة فيها بقاء الفائدة كما هي في النطاق الحالي".