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هل كان ترمب على حق حين طالب الفيدرالي بعدم رفع الفائدة؟

المصدر: العربية.نت
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وائل حماد مسؤول تطوير الأعمال في ICM Capital يشير إلى أن التوقعات بدأت تميل لعدم رفع الفائدة الأميركية نهائيا هذا العام.

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