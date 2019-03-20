هل كان ترمب على حق حين طالب الفيدرالي بعدم رفع الفائدة؟ آخر تحديث: الأربعاء 13 رجب 1440 هـ - 20 مارس 2019 KSA 12:39 - GMT 09:39 تارخ النشر: الأربعاء 13 رجب 1440 هـ - 20 مارس 2019 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هل كان ترمب على حق حين طالب الفيدرالي بعدم رفع الفائدة؟ PDF اطبع حجم الخط وائل حماد مسؤول تطوير الأعمال في ICM Capital يشير إلى أن التوقعات بدأت تميل لعدم رفع الفائدة الأميركية نهائيا هذا العام.