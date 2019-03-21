كيف استقبل الدولار قرار تثبيت الفائدة من الفدرالي؟

قال رامي أبو زيد، مدير إدارة بحوث الأسواق ATFX Global Markets: "إن الاجتماع الذي حدث بالأمس هو اجتماع فاصل بالنسبة للسياسة النقدية الأميركية إذا كنا نتذكر مع سلسة رفع الفوائد منذ شهر ديسمبر 2015".

وأضاف "اجتماع يوم أمس يشابه كثيراً اجتماع عام 2015 لكونة الإشارة الأولى التي تأتي من الفيدرالي الأميركي لإنهاء وإيقاف مسلسل رفع الفائدة وبالتالي رد فعل الأسواق أقل مما يجب، وأن السوق لم يسعر بشكل كامل حتى اللحظة تأثيرات رفع الفوائد على الاقتصاد الأميركي وإن كان هناك بعض التشكك أن الفيدرالي ربما يعود مرة أخرى لرفع الفوائد قبل نهاية هذا العام إذا ما تحسن الاقتصاد الأميركي، وهذه النقطة التي انعكست في عدم الانخفاض الشديد للدولار الأميركي حتى اللحظة بما يتناسب مع السياسة النقدية".