قال محمد المريري، المدير الإقليمي للمنطقة العربية بشركة أوربكس، إن الابتعاد عن المخاطرة يهيمن على أسواق الأسهم في مقابل ارتفاع للذهب.

وأضاف المريري "معظم البنوك والصناديق الاستثمارية الكبيرة تستشهد بانعكاس منحنى العائد على السندات مع إغلاقات يوم الجمعة

عوائد السندات على المدى القصير تتفوق على عائد السندات على المدى الطويل 10 سنوات، وهذا يعد مؤشراً لبداية تباطؤ أو ركود".

وأضاف "آخر مرة رأينا انعكاساً لمنحنى العائد كان عام 2007 ومن ثم رأينا الأزمة العالمية في 2008 وتبعاتها على الاقتصاد العالمي. وبالفعل تجنب الأصول عالية المخاطر أدت لتراجع كبير في أسواق الأسهم امتد للجلسات الآسيوية اليوم ومؤشر نيكاي يغلق على أسوأ مستويات منذ 3 أشهر تقريباً مع الإقبال على الأصول الآمنة وعلى رأسها الذهب على المدى البعيد".