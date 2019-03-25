ما حجم الزكاة المتوقع على البنوك الأجنبية في السعودية؟

ذكرت شركة الراجحي المالية في تقرير حديث أن متوسط نسبة الزكاة التي ستدفعها البنوك السعودية بعد قانون الزكاة الجديد ارتفعت من 10,6% إلى 11,2%.

وأضافت الراجحي المالية أن البنوك ذات الملكية الأجنبية المرتفعة ستقوم بدفع نسبة زكاة أعلى من البنوك الوطنية.

وقال مازن السديري، رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، "الأثر ليس كبيراً على البنوك،ـ شهدنا ارتفاعات قليلة للبنوك ذات الملكية الأجنبية على سبيل المثال ارتفع بنك ساب من 12,7% إلى 14,1% ولكن أيضاً البنوك التي لم تمتلك شريكا أجنبيا ونسبة الضريبة أقل من 10% وصلت إلى 10%. وتعتبر الحالات محدودة التي شهدت فيها ارتفاع وكان أكثرها بنك الجزيرة من 7% إلى 10,7% لكن كمتوسط الأثر ليس كبيراً والأثر على قدرة البنوك على دفع التوزيعات وستمتلك البنوك القدرة على المحافظة على دفع توزيعات وحجم أرباحها".

وأضاف السديري "بالنسبة للفوائد نلاحظ أن العائد على أصول البنوك متوسطة لم يرتفع بحجم ارتفاع الفائدة "السايبر"، حيث ارتفعت كمتوسط 1,1% بينما من عام 2015 الربع الرابع ارتفع السايبر 1,7% حتى المتوسط. أرحج هذا السبب لأن الفترة الزمنية الذي تتخذها البنوك في اقراضها قد لا تكون تواكب تغير الفوائد وهناك نسبة فائدة ثابتة".